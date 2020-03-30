MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? MSÜ sınavı hangi tarihe ertelendi? İşte, güncel tarih

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) tarihi, korona virüsü önemle çalışmaları kapsamında ileri bir tarihe alındı. ÖSYM ve MSÜ'den yapılan açıklamaya göre, 2020 MSÜ sınavı haziran ayında düzenlenecek. İşte, MSÜ sınav tarihi ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

29 Mart'ta yapılması planlanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) koronavirüsü önemleri kapsamında 3 Mayıs'ta yapılacaktı.

Ancak, ÖSYM ve MSB'den yapılan açıklamada bir erteleme haberi daha geldi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihine ertelenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Konuya dair ayrıntılar belli oldukça ve ÖSYM'den açıklama gelmesi durumunda, tüm detayları haberimizde aktaracağız.

MSÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

2020 MSÜ sınav giriş belgelerinin sınava 1 hafta kala açıklanması bekleniyor. Bu bilgilere göre; 14 Haziran'da gerçekleşecek olan MSÜ sınavının yerlerinin 1 Haziran haftasında açıklanması öngörülüyor.