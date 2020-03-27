MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? 2020 MSÜ sınav tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) MSÜ-2020 sınavının yapılacağı tarihi güncelledi. On binlerce adayın ter dökeceği sınav mayıs ayı içinde belirlenen sınav merkezlerinde organize edilecek. İşte, 2020 MSÜ sınav takvimi....

ÖSYM Yönetim Kurulunca alınan karar doğrultusunda, 29 Mart'ta yapılması planlanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 3 Mayıs'ta yapılacak.

MSÜ sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. 2020 MSÜ sınav giriş belgelerinin sınava 1 hafta kala açıklanması bekleniyor. Bu bilgilere göre; 3 Mayıs 2020'de düzenlenecek olan MSÜ sınavının yerlerinin nisan ayının son haftasında ilan edilmesi öngörülüyor.

Konuya dair ayrıntılar belli oldukça ve ÖSYM'den açıklama gelmesi durumunda, tüm detayları haberimizde aktaracağız.