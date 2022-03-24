MSÜ sınavı ne zaman, sonuçları ne zaman açıklanacak?

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MSÜ sınavı için araştırmalar sürüyor. MSÜ başvuruları 9 Şubat tarihinde tamamlandı. Geç başvurular 22 Şubat’ta sona erdi. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına girmek isteyenler işlemlerini tamamladılar. Şimdi gözler sınav tarihine çevrildi. Peki, MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?

MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2022-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ), 27 Mart 2022 tarihinde uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ sınav sonuçları 14 Nisan 2022 tarihinde açıklanacak.

2022-MSÜ SINAVA GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.





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Adaylar, Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.