MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ ertelendi mi?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için başvurular şubat ayında tamamlanmıştı. ÖSYM takvimine göre, sınavında 29 Mart 2020 tarihinde yapılması kararlaştırılmıştı. Sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte erteleme konusu gündeme geldi. Adaylar sınava hazırlanmaya devam ederken corona virüsü nedeniyle sınavın ertelenip ertelemediği merak ediliyor.



MSÜ SINAVI ERTELENDİ Mİ?



Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın ertelendiğine dair henüz bir gelişme yok. Konu hakkında yakın zamanda ÖSYM'den bir duyuru yapılması bekleniyor.