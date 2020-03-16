MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMSÜ sınavı ne zaman? MSÜ ertelendi mi?
GeriGündem MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ ertelendi mi?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 16.03.2020 - 09:44,Son Güncelleme:/

MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ ertelendi mi?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ ertelendi mi?
Abone Olgoogle-news

Corona virüsü önlemlerinin artmasıyla birlikte MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı) tarihi bir kez daha gündeme geldi. Sınava girmeyi planlayan adaylar tarihte bir değişiklik olup olmadığını merak ediyor. Peki, MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ ertelendi mi?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için başvurular şubat ayında tamamlanmıştı. ÖSYM takvimine göre, sınavında 29 Mart 2020 tarihinde yapılması kararlaştırılmıştı. Sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte erteleme konusu gündeme geldi. Adaylar sınava hazırlanmaya devam ederken corona virüsü nedeniyle sınavın ertelenip ertelemediği merak ediliyor.

MSÜ SINAVI ERTELENDİ Mİ?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın ertelendiğine dair henüz bir gelişme yok. Konu hakkında yakın zamanda ÖSYM'den bir duyuru yapılması bekleniyor.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle