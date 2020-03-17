MSÜ sınavı ertelenecek mi? ÖSYM'den MSÜ iptali açıklaması geldi mi?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın ertelenip ertelenmediği corona virüsüne yönelik alınan önemlerin ardından merak konusu oldu. Özellikle ülkemizde AÖL sınavlarının ilerleyen bir döneme alınmasıyla beraber, ÖSYM'den konuyla ilgili açıklamanın gelip gelmediği takip edilmeye başlandı. Peki, 2020 MSÜ sınavı ertelendi mi? İşte, konuyla ilgili detaylar.

MSÜ SINAVI ERTELENDİ Mİ?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın ertelendiğine dair henüz bir gelişme yok. Konu hakkında yakın zamanda ÖSYM'den bir duyuru yapılması bekleniyor. Gelişmeleri haberlerimizden takip edebilirsiniz.

MSÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

2020 MSÜ sınav giriş belgelerinin sınava 1 hafta kala açıklanması bekleniyor. Bu bilgilere göre; 29 Mart 2020'de düzenlenecek olan MSÜ sınavının yerlerinin 19-20 Mart 2020 tarihlerinde ilan edilmesi öngörülüyor.