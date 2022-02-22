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MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? MSÜ 2022 sınav yerleri

#Msü#Msü Sınav Yerleri#Msü Sınav Tarihi
MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak MSÜ 2022 sınav yerleri

MSÜ sınavı tarihi, hazırlıklarını sürdüren öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. MSÜ bünyesinde eğitim almak için başvurularını tamamlayan adaylar, MSÜ sınav yerleri sonrası sınav giriş belgelerine erişim sağlayacaklar. MSÜ sınav yerlerine T.C kimlik numarası bilgisi ile görüntülenebilecek. Peki, MSÜ 2022 ne zaman? Sınav yerleri açıklandı mı? İşte MSÜ sınavında son durum...

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MSÜ sınav yerleri ve sınav tarihi için adayların sorgulamaları devam ediyor. Kariyerlerini Milli Savunma Üniversitesi eğitimleri sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde devam ettirmek isteyen pek çok kişi, bu sınavlara dahil olacak. Peki, MSÜ sınavı ne zaman yapılacak ve ÖSYM tarafından MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için 13 Ocak'ta başlayan başvurular 22 Şubat'ta sona erdi. ÖSYM’nin yaptığı açıklamaya göre, MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 27 Mart 2022 Pazar günü saat 10.15'te tüm il merkezlerinde yapılacak. Sınav süresi 165 dakika olacak.

MSÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Sınav tarihine kısa bir süre kalan MSÜ'nün sınav giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. Daha önceki sınavlar baz alındığında 2022 MSÜ giriş belgelerinin, sınavdan ortalama 1 hafta önce açıklanması bekleniyor. Sınav yerlerinin 18-21 Mart tarihleri arasında erişime açılacağı düşünülüyor. 

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MSÜ SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

- Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

- Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo’daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.

- Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır. Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), Sosyal Bilimler alanında yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanındaki ilave 5 soruyu cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; Sosyal Bilimler alanında toplam 25 soru bulunacaktır. Cevap kâğıdında bu test ile ilgili alanda 25 cevap alanı bulunacaktır. Tüm adaylar, ilk 15 sorunun tamamından sorumlu olacaklardır.

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