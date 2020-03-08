MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 MSÜ sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde istihdam edilme hayali kuran gençlerin katılım sağlayacağı MSÜ sınavına kısa süre kala adayların gözü MSÜ sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Heyecanla sınava girecekleri okulu öğrenmek isteyenler, MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? sorusunun yanıtını öğrenmek adına araştırma yapıyor. MSÜ sınav giriş belgeleri ÖSYM'nin duyurular sayfasından yapacağı açıklama ile öğrenilecek. İşte, MSÜ sınav giriş yerleriyle ilgili detaylı bilgiler.

MSÜ SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

MSÜ sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. 2020 MSÜ sınav giriş belgelerinin sınava 1 hafta 10 gün kala açıklanması bekleniyor. Bu bilgilere göre, 29 Mart 2020'de düzenlenecek olan MSÜ sınavının yerlerinin 19 20 Mart gibi ilan edilmesi öngörülüyor.

Konuyla ilgili bilgiler netleştiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ GEREÇ VE EŞYALAR

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına,

-Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

-Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

-Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

-Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

-Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

-İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla gelmeleri kesinlikle yasaktır.

Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet görevlileri tarafından elle ve/veya dedektörle aranacak olup, yukarıda belirtilen araç gereç vb. eşyalarla sınava gelen adaylar kesinlikle sınav binalarına alınmayacaktır. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde, sınav sırasında veya sınavdan sonra bu tür araç gereç ve eşyaları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. ÖSYM gerekli gördüğü takdirde sınav günü sınav binalarında sinyal kesici kullanabilecektir. Sınav binaları/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Sınav görevlileri tarafından hazırlanan tutanakların yanı sıra kamera kayıtları da gerektiğinde delil olarak kullanılacaktır.

Bina girişinde yığılmaya yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.

Tüm adaylar, 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine ve ÖSYM’nin internet adresinden yayımlanan sınav uygulamalarına ilişkin güvenlik tedbirlerine uymak zorundadır.