MSÜ sınav sonuçları nereden sorgulanır? MSÜ sonuç ekranı!

MSÜ üzerinden yapılan açıklamaya göre sınav sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Ayrıca, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Astsubay Meslek Yüksekokullarına "Aday Yerleştirme İşlemleri" kapsamında;

a. Çağrı ve kayıt işlemleri 21/09/2020-04/10/2020 (son tarih 04 Ekim 2020) tarihleri arasında (Cumartesi ve Pazar günleri dahil 14:00'a kadar),

b. Kontenjanlarda eksik kalması halinde ek çağrı ve kayıt işlemleri 05-09 Ekim 2020 (son tarih 09 Ekim 2020) tarihleri arasında yapılacaktır.

3. 21 Eylül 2020 tarihinden itibaren, Sıralama Listelerinde yer alan adayların tercih ettikleri okullardaki "Aday Değerlendirme Puanı Sıraları" ile ilgili okullarda çağrı yapılan en son adayın "Aday Değerlendirme Puanı Sırası" kontenjanlar dolana kadar her gün https://www.msu.edu.tr internet adresinden yayınlanacaktır.

4. 21 Eylül 2020 tarihinden itibaren https://www.msu.edu.tr internet adresinden yayınlanan listelerde yer alan adaylara "Aday Çağrı Komisyonu" tarafından; 2020-MSÜ sınavına müracaat ederken ÖSYM'ye ve PERTEM'e belirttikleri ve telefon numaralarından kayıt yaptırma hakkını kazandıkları okul için çağrı yapılacaktır.

5. Yerleştirme işlemleri süresince gün içerisinde birden fazla çağrı yapılabilecektir.

6. Kendisine MSÜ internet adresi üzerinden çağrı yapılan her aday, ilgili okula kayıt yaptırıp yaptırmayacağı beyanını 24 saat içinde MSÜ Rektörlüğüne bildirmek zorundadır. Adaylara internetten yapılan çağrı tebligat yerine geçmektedir. Kayıt işlemlerini hızlandırmak amacıyla adaylar telefon numaralarından da aranacaktır. Tercih ettikleri herhangi bir okula yerleşmeye hak kazanmış adaylardan, çağrılarının internette yayınlandığı tarih ve saatten itibaren, 24 saat içinde MSÜ?ni arayarak geleceğini beyan etmeyen (çağrı yapıldığı okul için Aday Çağrı Komisyonu tarafından 24 saat içinde 3 defa aranıp ulaşılamayan) adayların "ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU ADAYLIKLARI SONLANDIRILACAKTIR" Telefon numaralarınızda bir değişiklik oldu ise mutlak suretle MSÜ Rektörlüğüne bildiriniz.

7. Aday yerleştirme işlemleri süresince (21 Eylül-04 Ekim 2020) öncelik aday tercihleri ve Aday Değerlendirme Puanı Sırası olacaktır. Öncelikli tercihlerine sıra gelme ihtimali olan adaylar, diğer tercihlerinde sıraları gelse dahi, sırsının geldiği okulda kontenjanı ayrılmış olarak yerleştirme işlemlerinin son gününe kadar (04 Ekim 2020 tarihine kadar) öncelikli tercihlerine yerleşebilmeleri için bekletilecektir.

8. Ek yerleştirme işlemleri sürecinde ise (05-09 Ekim 2020) intibak eğitimlerinin planlanan zamanda ve etkin icrası ile Astsubay Meslek Yüksekokullarının belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmeleri maksadıyla okullar tarafından günlük olarak veya gün içinde birden fazla kez bildirilecek boş kontenjanlara, Aday Değerlendirme Puanı Sırasına göre sırası gelen aday tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında boş kontenjanı olan okul bulunması halinde ilgili okula yerleştirileceklerdir (Ek yerleştirmede; yerleştirmesi yapılan adayların, sonraki günlerde (09 Ekim 2020 tarihine kadar) öncelikli tercihlerinde boş kontenjan oluşması, bu adaylara öncelikli tercihine yerleşme hakkı vermez).

9. Tüm adayların YKS-TYT puanları (ortaöğretim başarı puanı eklenmemiş), Mülakat ve Fiziki Yeterlilik Testi puanları ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu için Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı puanları katkısı ile oluşturulan "Aday Değerlendirme Puanı (ADP)" ve Tercih Durumu'na göre Astsubay Meslek Yüksekokulları sıraları belirlenmiştir. İlgili okul kontenjanlarına göre ilk adaydan başlayarak yerleştirme işlemleri için çağrı yapılacaktır.

10. Aday sıralama listeleri sağlık muayene sonuçları dahil edilmeden düzenlenmiştir. Hastane muayene işlemleri sonucunda "Askeri Öğrenci Olamaz" kararlı sağlık raporu alanlar çağrı listesinde yer alsalar bile ilgili okula kayıt yaptırma hakları bulunmayacaktır.

11. Güvenlik soruşturma işlemleri devam etmektedir.

12. Kara, Deniz ve Hava Astsubay Meslek Yüksekokulları için YKS-TYT puanı 200,000 (ortaöğretim başarı puanı eklenmemiş) ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu için YKS-TYT puanı 150,000 (ortaöğretim başarı puanı eklenmemiş) taban puan olarak belirlenmiştir.

13. Kayıt için izlenecek yol:

a. Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (KAMYO) Komutanlığı yerleştirme duyurusu için tıklayınız.

b. Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (DAMYO) ve Sahil Güvenlik K.lığı yerleştirme duyurusu için tıklayınız.

c. Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (HAMYO) Komutanlığı yerleştirme duyurusu için tıklayınız.

ç. Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (BAMYO) Komutanlığı yerleştirme duyurusu için tıklayınız.

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