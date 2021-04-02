MSÜ sınav giriş belgesi renkli olmak zorunda mı?
MSÜ sınav giriş belgesi renkli ya da siyah beyaz çıktı alınıp alınamayacağı ile merak ediliyor. Milli Savunma Üniversitesi sınav giriş belgesi çıktı alınıp sınava girmek zorunda olan adaylar, bu sınava ÖSYM'nin direktifleri dışında giderse alınmayabilecek. Peki, MSÜ sınav giriş belgesi renkli olmak zorunda mı? İşte, MSÜ sınav belgesinin renkli mi siyah beyaz mı olması gerektiğine dair bazı bilgiler
MSÜ sınav giriş belgesinin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı yer almalıdır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır.
Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM’nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır.
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