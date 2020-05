MSÜ ne zaman yapılacak? MSÜ sınav tarihi 2020 için son açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, normalleşme sürecine ilişkin bilgi verdi. Erdoğan burada yaptığı açıklamada Milli Savvunma Üniversitesine giriş için uygulanacak 2020-MSÜ sınavının tarihini de açıkladı. Peki, 2020 MSÜ sınavı ne zaman?

MSÜ NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu’nun ardından LGS’nin 20 Haziran, YKS’nin de 27-28 Haziran’da yapılacağını açıkladı. Bu gelişmenin ardından şimdi de MSÜ sınavının tarihi araştırma konusu oldu. İşte, "2020 MSÜ sınavı ne zaman?" sorusunun yanıtı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınavın 20 Haziran'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 27-28 Haziran'da yapılacağını bildirdi. Kabine Toplantısı sonrasında açıklama yapan Erdoğan, askeri öğrenci seçme sınavının 14 Haziran 2020 tarihinde yapılacağını duyurdu.

MSÜ SORULARI NASIL OLACAK?

Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Adaylara sınavda 135 dakika süre verilecek. Sınav sonuçları, yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerli olacak.

MSÜ SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.



Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:



- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.



- Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.



- Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo’daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.



- Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.