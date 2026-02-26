×
MSÜ Hava Harp Okulu’ndaki 9 sözleşmeli er ‘uyuşturucu’ iddiasıyla gözaltına alındı

MSÜ Hava Harp Okulu’ndaki 9 sözleşmeli er ‘uyuşturucu’ iddiasıyla gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2026 11:36

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ‘uyuşturucu’ soruşturması kapsamında, Milli Savunma Üniversitesi(MSÜ) Hava Harp Okulu Komutanlığı emrinde görevli 9 sözleşmeli er gözaltına alındı. Yapılan aramalarda şüpheliler üzerinde folyo sarılı halde uyuşturucu madde ele geçirildiği öne sürüldü.

Milli Savunma Üniversitesi(MSÜ) Hava Harp Okulu Komutanlığı emrinde görevli sözleşmeli er statüsündeki bazı personelin uyuşturucu madde kullandığı ihbarı üzerine, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 9 sözleşmeli er hakkında gözaltı kararı verildi.

9 SÖZLEŞMELİ ER GÖZALTINA ALINDI

9 sözleşmeli er, ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak’, ‘uyuşturucu madde temin etme ve kullanımını kolaylaştırma’ iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde arama ve el koyma işlemi yapıldı.

Adli Tıp Kurumu’nda kan, idrar ve saç örneği alınan 9 şüphelin üzerinde yapılan aramalarda ise folyoya sarılı halde uyuşturucu madde ele geçirildiği öne sürüldü. Şüphelilerin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

