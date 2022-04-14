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MSÜ ham puanla mı alıyor? OBP puanı ekleniyor mu?

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MSÜ ham puanla mı alıyor OBP puanı ekleniyor mu

Herhangi bir lise ve dengi okuldan mezun olan/olacak adaylar MSÜ’ne başvurabiliyor. Asb.MYO için YKS-TYT ve Harp Okulu için YKS-TYT ile YKS-AYT oturumlarına katılmak zorunludur. Peki, MSÜ ham puanla mı alıyor? OBP puanı ekleniyor mu?

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Aday Yerleştirme İşlemlerinde kullanılan YKS puan türlerine Ortaöğretim Başarı Puanının eklenip eklenmediği adaylar tarafından  merak ediliyor.  Aday yerleştirme işlemlerinde YKS puan türlerinin ortaöğretim başarı puanı eklenmemiş hali (HAM PUAN) kullanılacaktır.

OBP NEDİR, NASIL HESAPLANIR?

OBP yani Ortaöğretim Başarı Puanı, ortaöğretimden mezun olan öğrencilerin almış oldukları derslerden elde ettiği başarı puanıdır. Bilinen adıyla daha çok okul puanı olarak kullanılır.

Türkiye genelinde liseye geçiş yapacak öğrencilerin değerlendirilmesi ile, ortaöğretim bitirme notları (100 üzerinden Lise mezuniyet puanı) 5 ile çarpılarak OBP'ye dönüştürülür. Böylelikle, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, en yüksek 100 olan diploma notu için de 500 olarak elde edilir. 50'nin altında olan diploma notları ise 50 olarak değerlendirmeye alınır.

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Bu şekilde hesaplanan Ortaöğretim Başarı Puanının yüzde on ikisi (katsayı=0,12) merkezi sınavdan alınan puanlara eklenerek adayın yerleştirme puanları hesaplanır.

 

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