MSÜ geç başvurusu ne zaman? İşte 2021 MSÜ başvuru ve sınav takvimi

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvurularına yönelik araştırmalar devam ediyor. Başvuruların geçtiğimiz günlerde geride kalması ile şimdi de geç başvurular gündeme geldi. İşte, 2021 MSÜ başvuru ve sınav takvimi...

GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) açıkladığı sınav takvimine göre, MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın 2021 etabı geç başvuruları 3 Mart'ta alınacak. Söz konusu başvuru, aynı gün 23:59'da sona erecek.

YKS DETAYI

2021-MSÜ’ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları ikinci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca, ÖSYM tarafından 26-27 Haziran’daki 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için, 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2021-YKS birinci Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekiyor.