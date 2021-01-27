MSÜ başvurusu nasıl yapılır? Gözler MSÜ 2021 başvuru kılavuzu ve ücretinde

MSÜ başvuru kılavuzu ile ilgili ÖSYM son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. MSÜ 2021 yılında 4 Nisan’da yapılacak. Sınava girecek olan adayların işlemlerini 27 Ocak ve 23 Şubat tarihleri aralığında tamamlamaları gerekiyor. Henüz MSÜ başvuru kılavuzu yayımlanmadı. Adaylar, geçtiğimiz yıl 100 TL sınav ücretini yatırmışlardı.

MSÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

MSÜ başvuruları 27 Ocak ve 23 Şubat tarihleri aralığında alınacak. Adaylar ÖSYM tarafından yayınlanacak olan başvuru kılavuzuna göre işlemlerini yapacaklar. Sınav ise 4 Nisan tarihinde yapılacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapacaklardır.

MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Henüz MSÜ başvuru ücreti açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl adaylar 100 TL sınav ücretini yatırmışlardı.