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MSÜ 2022 baraj puanı kaç, açıklandı mı? MSÜ Harp Okulu taban puanları bilgisi

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MSÜ 2022 baraj puanı kaç, açıklandı mı MSÜ Harp Okulu taban puanları bilgisi

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları açıklandı. 27 Mart 2022 tarihinde yapılan sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, MSÜ hakkında araştırmalara hız kazandırdı. Sınav sonuçlarını öğrenen adaylar şimdi, aldıkları puan ile Hava, Kara veya Deniz Harp Okulları baraj puanlarını merak ediyorlar. Peki, MSÜ 2022 baraj puanı belli oldu mu? İşte, Kara, Hava ve Deniz Harp Okulu taban puanları hakkında bilgiler...

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14 Nisan Perşembe bugün merakla beklenen MSÜ 2022 sınav sonuçları belli oldu. Hava, Deniz, Kara Harp Okulu'na girmek isteyen adaylar, MSÜ 2022 baraj puanı araştırmalarına başladı. MSÜ baraj puanı; erkek ve kadın olmak üzere iki farklı puanlamadan oluşuyor. Hava, Kara ve Deniz Harp Okulları ise sayısal puan türünden alım yapacak. Peki, MSÜ 2022 baraj puanı kaç, belli oldu mu? İşte detaylar...

MSÜ 2022 BARAJ PUANI BELLİ OLDU MU?

MSÜ 2022 baraj puanı henüz açıklanmadı. Milli Savunma Üniversitesi'nden açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz. Geçtiğimiz yıl Milli Savunma Üniversitesi kılavuzunda yapılan açıklama şu şekilde;

"Harp Okulları için 2021 yılı YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT)'ne girmeyen veya 2020-YKSTYT puanı 200 ve üzerinde olmayan adaylar ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girmeyen; Astsubay Meslek Yüksekokulları için ise 2021 yılı YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen veya 2020-YKSTYT puanı 200 ve üzerinde olmayan adaylar, hiçbir surette askeri okullara yerleştirilmeyecektir.

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2020-YKS-TYT puanını kullanmak isteyen adayların 2021-YKS başvuru tarihlerinde 2021-YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir. Ayrıca bu adaylar, Milli Savunma Bakanlığı'nın ve Milli Savunma Üniversitesi'nin YKS-TYT puanı için bir baraj puan belirleyeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar."

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