MSÜ 2021 sınavı ne zaman? Sınav için geri sayım başladı

MSÜ sınavı için adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Sınava katılım sağlayarak, TSK bünyesinde bir kariyer hedefleyen gençler, sınav tarihini öğrenmek istiyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

MSÜ, 4 Nisan 2021 Pazar günü tüm il merkezlerinde yapılacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecektir. Sınav sonuçları yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerlidir.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR?

MSÜ sınav sonuçları 29 Nisan’da erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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