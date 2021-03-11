MSÜ 2021 sınavı ne zaman? İşte ÖSYM'nin verdiği tarih

2021-2022 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesi'nce ikinci seçim aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla, ÖSYM tarafından düzenlenecek sınav için tarih araştırmaları hız kazandı. İşte, konuya dair ayrıntılar...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın 2021 etabı 4 Nisan tarihinde yapılacak.

YKS DETAYI

2021-MSÜ’ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları ikinci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca, ÖSYM tarafından 26-27 Haziran’daki 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için, 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2021-YKS birinci Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekiyor.