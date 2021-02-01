MSÜ 2021 başvuru tarihi ne zaman bitiyor? MSÜ sınavı için geri sayım

MSÜ sınavı 2021 yılında da yoğun ilgi görüyor. ÖSYM tarafından başvuru kılavuzunun yayımlanmasının ardından adaylar işlemlerini yapmaya başladılar. MSÜ başvuruları 27 Ocak ve 23 Şubat tarihleri aralığında yapılacak. Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacak.

MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

MSÜ başvuruları 27 Ocak ve 23 Şubat tarihleri aralığında alınacak. Adaylar ÖSYM tarafından yayınlanacak olan başvuru kılavuzuna göre işlemlerini yapacaklar.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 27 Ocak 2021 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

MSÜ BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

2021-MSÜ’ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca, Başkanlığımızca 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanacak olan ve başvurları 04 Şubat – 02 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için, 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2021-YKS'nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2021-YKS 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir.

MSÜ NE ZAMAN YAPILACAK?

MSÜ 2021 yılında 4 Nisan tarihinde yapılacak.