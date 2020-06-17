MSÜ 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Askeri öğrenci alımı için geçtiğimiz günlerde ÖSYM aracılığıyla sınav gerçekleştiren Milli Savunma Üniversitesi (2020- MSÜ), sonuçlar için değerlendirmelerini sürdürüyor. Harp okulları öğrenci alımı için MSÜ sınav sonuçlarını merakla bekleyen öğrenciler, internet üzerinden araştırmalarına başladı. İşte, 2020 MSÜ sonuç açıklama tarihi...

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) tamamlandı. ÖSYM tarafından 81 ildeki 94 sınav merkezinde, 451 bin 272 adayın katılımıyla yapılan sınavın sonuç açıklama tarihi belli oldu.

ÖSYM takvimine göre sınavın sonuçları 7 Temmuz'da açıklanacak.

CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2020-MSÜ adayları, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecekler.