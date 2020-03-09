MSÜ 2020 sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

29 Mart 2020'de yapılacak Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na ait giriş belgeleri, söz konusu sınava katılım sağlamak için başvurularını tamamlayan adayların gündeminde yer alıyor. Sınava yaklaşık 3 hafta olmasına rağmen adaylar, 2020 MSÜ sınavı oturumuna girecekleri okul ve salon bilgilerini merak ediyor. İşte, MSÜ 2020 sınav yerleri hakkında ayrıntılar...

MSÜ sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. 2020 MSÜ sınav giriş belgelerinin sınava 1 hafta kala açıklanması bekleniyor. Bu bilgilere göre; 29 Mart 2020'de düzenlenecek olan MSÜ sınavının yerlerinin 19-20 Mart 2020 tarihlerinde ilan edilmesi öngörülüyor.

Konuya dair ayrıntılar belli oldukça ve ÖSYM'den açıklama gelmesi durumunda, tüm detayları haberimizde aktaracağız.

SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.