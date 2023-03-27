MSB’ye bu yıl 30 bin yeni eleman

Haberin Devamı

Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile 6 Şubat’taki deprem felaketinin vurduğu Hatay’ı ziyaretinde Reyhanlı ilçesindeki 4’üncü Hudut Tabur Komutanlığı’nda denetlemeye katıldı. Ardından sınır hattı ve ötesindeki birlik komutanlarının katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi. Akar, sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldıktan sonra terörle mücadele operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.



TERÖRİSTLERE HELİKOPTER DE VERSELER...



Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) milletinin huzur ve güvenliği için terörle mücadelesine yurt içinde ve sınır ötesinde azim ve kararlılıkla başarılı bir şekilde devam ettiğini belirterek “Teröristlerin adalete teslim olmaktan başka çareleri yok. Bunu bilmeleri lazım. Ayrıca teröristlere helikopter de verseler, bunları desteklemeye devam da etseler bunların beyhude çabalar olduğunu, bu örgütle bir yere varılamayacağını herkesin görmesini istiyor, bu sevdadan vazgeçmelerini bekliyoruz” dedi.



GENÇLERE MSB’YE KATILMA DAVETİ



Savunma ve güvenlik açısından personel temininin önemine vurgu yapan Akar, şunları kaydetti: “Nitelikli insan gücünün temini konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Subay, astsubay, devlet memuru, işçi, askeri öğrenci ve sözleşmeli er alımına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu yıl içinde toplam 30 bin 62 personel temini için planlamalarımızı yaptık. Sürecimiz başladı, uygulamalarımız devam ediyor. 2 Nisan’da yapılacak askeri öğrenci aday belirleme sınavı ile öğrenci alımına yönelik çalışmaları başlayacak, daha sonra hazirandaki mülakatlarla devam edecek. Tüm gençlerimizi bize katılmaya, Milli Savunma Bakanlığı’nın, TSK’nın geleceğinde ve ülkemizin savunma ve güvenliğinde görev almaya davet ediyoruz. Bunun parlak ve kutlu bir gelecek olduğunun da gençlerimiz tarafından bilinmesini istiyoruz.”