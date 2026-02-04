MSB’ye ‘bakaya’ geliri

Haberin Devamı

Bakan Güler, öngergeye cevabında şu bilgileri verdi: “Son beş yılın ortalama bakaya kalan kişi sayısı 45 bin 447. 7179 sayılı Kanun yürürlüğe girdikten sonra bakaya sayılarının düşüş eğiliminde olduğu tespit edilmiştir. Bakaya durumunda bulunan yükümlülerin yüzde 1’i 1929-1950 doğumlu, yüzde 76’sı 1951-2000 doğumlu ve yüzde 23’ü 2001 -2005 doğumlu olan kişilerden oluşmaktadır. 2023-2025 yılları arasında bakaya durumuna düşmesi nedeniyle 117 bin 48 kişi hakkında idari para cezası kararı ile 6 milyar 592 milyon 831 bin 672 TL tutarında idari para cezası uygulanmıştır.”