×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

MSB’ye ‘bakaya’ geliri

Güncelleme Tarihi:

#MSB#Bakaya#Para Cezası
MSB’ye ‘bakaya’ geliri
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2026 07:00

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği önergede “Türkiye genelinde son beş yıl içerisinde bakaya kalan yükümlü sayısı kaçtır? Bakaya kalan yükümlülerin yaş gruplarına göre dağılımı nedir? 2023-2025 yılları arasında bakayalık nedeniyle haklarında idari para cezası uygulanan kişi sayısı kaçtır? Bu sürede bakayalara uygulanan toplam ceza tutarı nedir?” diye sordu.

Haberin Devamı

Bakan Güler, öngergeye cevabında şu bilgileri verdi: “Son beş yılın ortalama bakaya kalan kişi sayısı 45 bin 447. 7179 sayılı Kanun yürürlüğe girdikten sonra bakaya sayılarının düşüş eğiliminde olduğu tespit edilmiştir. Bakaya durumunda bulunan yükümlülerin yüzde 1’i 1929-1950 doğumlu, yüzde 76’sı 1951-2000 doğumlu ve yüzde 23’ü 2001 -2005 doğumlu olan kişilerden oluşmaktadır. 2023-2025 yılları arasında bakaya durumuna düşmesi nedeniyle 117 bin 48 kişi hakkında idari para cezası kararı ile 6 milyar 592 milyon 831 bin 672 TL tutarında idari para cezası uygulanmıştır.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#MSB#Bakaya#Para Cezası

BAKMADAN GEÇME!