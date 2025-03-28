MSB’den Yunanistan’a slogan tepkisi: Bu davranışlar TSK’da olmaz

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SURİYE’DE ÜS KURULACAK MI?

Bakanlık kaynakları, TSK’nın Suriye’de üs kuracağına yönelik kamuoyuna yansıyan bilgilere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Suriye’nin toprak bütünlüğünün muhafazası, Yeni Suriye Hükümetinin Suriye’nin tamamında devlet otoritesini tesis etmesi, Suriye’de istikrar ve güvenliğin sağlanması Türkiye açısından büyük öneme sahiptir. Bu kapsamda Türkiye, Suriye’deki yeni hükümetin talepleri doğrultusunda, Suriye ordusunun kapasitesinin artırılması kapsamında eğitim maksatlı üs kurulmasına yönelik değerlendirmelere devam etmektedir. Suriye’de icra ettiğimiz tüm faaliyetler ilgili taraflarla önceden koordine edilmekte ve gereken her türlü emniyet tedbiri alınmaktadır.”

CATSAA YAPTIRIMLARI VE F-35 KONUSU

Bakanlık kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ABD ziyareti sırasında CAATSA yaptırımları ile F-35 konusunun gündeme gelişiyle birlikte yeni bir gelişme olup olmadığına dair sorular üzerine şunları söyledi:

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“Bu süreç Sayın Cumhurbaşkanımız ile Trump arasındaki telefon görüşmesinde başlayan bir süreçtir. Daha sonra da Dışişleri Bakanları bir araya geldi. Önümüzdeki dönemde teknik görüşmeler devam edecek. Biz en başından bu yana CAATSA yaptırımlarının hukuksuz olduğunu söylüyoruz. Bir müttefik ülkenin diğer bir müttefik ülkeye yaptırım uygulamasının doğru olmadığını defalarca vurguladık. CAATSA yaptırımlarının kaldırılması durumunda F-35 tedarik sürecine geri dönülmesinin de değerlendirileceğini söyledik, söylüyoruz. CAATSA yaptırımları kaldırılırsa ABD ile savunma sanayii ve savunma, güvenlik konularındaki işbirliğinin ivmesinin artacağını değerlendiriyoruz.”

TAHIL KORİDORU’NUN GÜNDEME GELMESİ

Bakanlık kaynakları, Tahıl Koridoru’nun yeniden başlatılacağına ilişkin sorular üzerine şunları söyledi: “Daha önce Türkiye öncülüğünde hayata geçirilen ve dünyada gıda krizinin önüne geçen Tahıl Koridoru uygulamasının yeniden başlamasına ilişkin hususlar yeniden gündeme gelmektedir. Fakat şu an için alınmış resmi bir karar yoktur. Biz Türkiye olarak küresel ve bölgesel barışa katkı sağlamak ve gıda krizinin önüne geçmek için elimizden geleni yapmaya hazırız.”

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3 PKK’LI DAHA TESLİM OLDU

- Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık’ta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında son bir haftada 14 teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı. Tuğamiral Aktürk ayrıca, “Sözde elebaşılarının ölüme terk ettiği terör örgütü mensupları son zamanlarda artan bir şekilde teslim olmaya başladı, bu kapsamda geçtiğimiz hafta içerisinde 3 PKK’lı terörist daha teslim oldu” diye bilgi verdi.