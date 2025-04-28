MSB'den 'Yunanistan' açıklaması: Selanik'te görüşmeler gerçekleşiyor

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Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan ile 'Güven Artırıcı Önlemler 2025 Yılı Uygulama Planı' kapsamında Selanik'te iki ülke Savunma Bakanlıkları arasında toplantı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türkiye ile Yunanistan arasında 'Güven Artırıcı Önlemler 2025 Yılı Uygulama Planı' kapsamında Yunanistan'ın Selanik şehrinde iki ülke Savunma Bakanlıkları arasında 28-29 Nisan 2025 tarihlerinde toplantı gerçekleştiriliyor. Toplantıda; güven artırıcı önlemler ile 2026 yılında yapılacak faaliyetlerle ilgili planlama gündeme alınacak.