×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

MSB'den 'Yunanistan' açıklaması: Selanik'te görüşmeler gerçekleşiyor

Güncelleme Tarihi:

#MSB#Yunanistan#Savunma Bakanlığı
MSBden Yunanistan açıklaması: Selanikte görüşmeler gerçekleşiyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2025 12:47

MSB'den yapılan açıklamada "Yunanistan ile 'Güven Artırıcı Önlemler 2025 Yılı Uygulama Planı' kapsamında; Selanik'te iki ülke Savunma Bakanlıkları arasında toplantı gerçekleştiriliyor." ifadelerine yer verildi.

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan ile 'Güven Artırıcı Önlemler 2025 Yılı Uygulama Planı' kapsamında Selanik'te iki ülke Savunma Bakanlıkları arasında toplantı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türkiye ile Yunanistan arasında 'Güven Artırıcı Önlemler 2025 Yılı Uygulama Planı' kapsamında Yunanistan'ın Selanik şehrinde iki ülke Savunma Bakanlıkları arasında 28-29 Nisan 2025 tarihlerinde toplantı gerçekleştiriliyor. Toplantıda; güven artırıcı önlemler ile 2026 yılında yapılacak faaliyetlerle ilgili planlama gündeme alınacak.  

Gözden KaçmasınDışişleri Bakanlığından İsrail basınında çıkan haberlere yalanlamaDışişleri Bakanlığı'ndan İsrail basınında çıkan haberlere yalanlamaHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#MSB#Yunanistan#Savunma Bakanlığı

BAKMADAN GEÇME!