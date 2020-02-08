MSB'den Yavuz Sondaj Platformu açıklaması

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Doğu Akdeniz’de petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine devam eden YAVUZ Sondaj Platformumuz ile ona refakat eden TCG BURGAZADA korvetimiz arasında helikopter ile sıhhi tahliye eğitimi icra edildi.”