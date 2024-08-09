MSB’den YAŞ tartışmalarına cevap: Emeklilik iddiaları doğru değil

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Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) çalışmalarının yaklaşık 1 yıl süren titiz bir çalışma ile yapıldığını belirten Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, şu bilgileri paylaştı:

AYRINTILI OLARAK İNCELENİYOR

“MSB tarafından, Genelkurmay Başkanlığı ile Kuvvet Komutanlıkları ve tüm TSK’nın katılımı ile yaklaşık 1 yıl süren, titiz bir çalışma yapılıyor. YAŞ değerlendirmesine girecek general/amiral ve albayların; meslekî safahatları ayrıntılı olarak değerlendiriliyor. Tüm bu çalışma, inceleme ve analizler; Cumhurbaşkanı başkanlığındaki, YAŞ Heyeti’nin değerlendirmelerine sunulmakta, heyetin değerlendirmeleri sonucu alınan YAŞ kararları, Cumhurbaşkanı onayı ile tekemmül etmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılıyor. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu gereği General/Amiral rütbelerine yükselebilmek için; asgari lisans düzeyinde eğitim şartı aranıyor. Bu kapsamda, yükselme sırasında bulunan albay rütbesinde bir personel, kaynağı ne olursa olsun, ilgili mevzuatta gerekli terfi şartlarını sağlaması halinde ve kadro ihtiyacı kapsamında, Yüksek Askerî Şûra Heyeti’nin değerlendirmeleri neticesinde, dün olduğu gibi bugün de, generalliğe/amiralliğe yükseltilebiliyor.

HAK KAYBI YOK

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Ayrıca, büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılan personelimizin de özlük haklarına ilişkin herhangi bir hak kaybı bulunmuyor. Bu hususlara yönelik her türlü yasal düzenleme yapıldı. Sosyal medyada iddia edildiği gibi 400’den fazla albayın emekli edildiği bilgisi doğru değil, abartılı bir ifade. Emekli edilen albay sayısı çok daha az. Emekli bildirimleri personelin kişilik haklarını korumak maksadıyla sadece ‘kişiye özel’ yapılıyor. Emekli edilen albaylarla ilgili ortaya atılan iddialar doğru olmadığı gibi, TSK’nın ihtiyaçları doğrultusunda 455 albayın görev süresi 2 yıl süreyle uzatıldı. TSK’da her bir personel kıymetlidir. Emeklilikle ilgili yapılan tüm değerlendirmeler TSK’nın ihtiyaçları, personelin mesleki safahati ve kadro durumuna göre yapılıyor.”