MSB'den 'YAŞ' açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı’nca, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında; Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) kadro ve ihtiyacı dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda terfi, uzatma ve kadrosuzluktan emeklilik kararları alındığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "TSK’da terfi, uzatma ve kadrosuzluktan emekliliğe Yüksek Askeri Şura tarafından karar verilmektedir. 23 Temmuz 2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında icra edilen YAŞ toplantısında; TSK kadro ve ihtiyacı dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda terfi, uzatma ve kadrosuzluktan emeklilik kararları alınmıştır" denildi.
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