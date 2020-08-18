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DHA
Haber Giriş: 18.08.2020 - 13:34,Son Güncelleme:

MSB'den yardımsever Diyarbakırlı çocuklara: Geleceğin Mehmetçik adayları

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MSB'den yardımsever Diyarbakırlı çocuklara: Geleceğin Mehmetçik adayları
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Milli Savunma Bakanlığı'nca Diyarbakır'da yapılan sosyal deneyde sosyal medya fenomenlerine verdikleri cevaplar ve yardımseverlikleri ile takdir toplayan çocuklar için "İşte geleceğin fedakâr ve kahraman Mehmetçik adayları" açıklaması yapıldı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından, Diyarbakır'da sosyal medya fenomenleri Mert Karakaş ile Burak Tutal'ın yaptığı sosyal deneyde 'Param yok, açım. Bana yemek alabilir misin?' sorularına verdikleri cevaplar ve yardımseverlikleri ile takdir toplayan çocukların videosu paylaşıldı.

Paylaşımda, "İşte geleceğin fedakâr ve kahraman Mehmetçik adayları. Gençler, bizleri gururlandırdınız. Yolunuz da bahtınız da açık olsun" denildi.

Çocuklardan Mert Emsen (13), sosyal medya fenomeninin 'Param yok, açım. Bana yemek alabilir misin?' sorusu üzerine tezgahındaki simitlerden verip, daha sonra döner ve ayran ısmarlamıştı.

MSBden yardımsever Diyarbakırlı çocuklara: Geleceğin Mehmetçik adayları

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