MSB'den 'Ukrayna'ya barış gücü' iddialarına açıklama: Önce ateşkes sonra görev tanımı

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye yönetiminin savunma ve güvenlik kapasitesini artırmak için talep ettiği eğitim, danışmanlık ve teknik destek çalışmalarının son durumuna ilişkin sorular üzerine şunları söyledi: “Türkiye ile Suriye arasında 13 Ağustos 2025’te “Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası” imzalanmıştır. Bu anlaşma, Suriye’nin savunma kapasitesini artırmayı ve askeri alanda somut iş birliğini hedeflemektedir.

Mutabakat kapsamında, Suriye Silahlı Kuvvetlerinin yeniden yapılandırılması süreci hız kazanmış; eğitim, danışmanlık, teknik destek ve karşılıklı ziyaretler başlatılmıştır. Bu faaliyetler, Suriye Savunma Bakanlığı ile koordineli şekilde yürütülmektedir.

Bu kapsamda; Suriye Savunma Bakanlığı Eğitim Daire Başkanı ve beraberindeki heyetin Milli Savunma Üniversitesini ziyareti ve Suriye Savunma Bakanlığının talebi çerçevesinde başlatılan eğitim faaliyetleri devam etmektedir. Diğer yandan, Suriye’nin savunma kapasitesinin artırılması için ihtiyaçların yerinde gözlemlenmesi ve müşterek bir yol haritasının oluşturulması amacıyla Bakanlığımızdan müteşekkil heyetler vasıtasıyla teknik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Türkiye, Suriye’nin istikrarını bölge barışı açısından kritik görmekte ve “Tek Devlet, Tek Ordu” ilkesini desteklemeye devam etmektedir. İlerleyen dönemde, karşılıklı heyet ziyaretleri ve eğitim faaliyetlerinin artması, iş birliği kapsamının genişletilmesi öngörülmektedir.”

UKRAYNA’YA BARIŞ GÜCÜ GÖNDERİLECEĞİ İDDİASI

Bakanlık kaynakları, Ukrayna’ya barış gücü gönderilmesi ile ilgili basında yer alan iddialara yönelik sorular üzerine şunları söyledi:

“Türkiye, bölgesinde barış ve istikrar üreten ve bu yöndeki tüm inisiyatiflere katkı sunmaya çalışan bir ülkedir, ancak Rusya ile Ukrayna arasında öncelikle bir ateşkesin sağlanması, ardından görev tanımı netleştirilmiş bir misyonun çerçevesinin belirlenmesi ve hangi ülkenin ne ölçüde katkı sunacağının ortaya konulması gerekmektedir.

Henüz somut bir zemine oturtulmamış öngörüler üzerinden değerlendirme yapmak ise sağlıklı ve doğru olmayacaktır.”

JAPONYA SAVUNMA BAKANININ ZİYARETİ

Bakanlık kaynakları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in Japonya Savunma Bakanı ile bir araya gelmesine dair sorular üzerine şu bilgileri paylaştı:

“Sayın Bakanımızın misafiri olarak ülkemize gelen Japonya Savunma Bakanı Gen NAKATANI ile 19 Ağustos’ta ikili iş birliğinin ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı verimli bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Görüşmede, iki ülke arasındaki savunma iş birliğinin artırılması, küresel ve bölgesel istikrarın sağlanması, savunma sanayi alanındaki mevcut ve potansiyel iş birliklerinin geliştirilmesi konularında fikir alışverişinde bulunulmuştur. Tarihi bağlara ve karşılıklı saygıya dayanan köklü bir dostluğa sahip olan Türkiye ve Japonya arasında samimi ve yapıcı bir atmosferde paylaşılan görüşler ve değerlendirmeler; iki ülke arasındaki askerî ilişkilerin gelişimine katkı sağlayacak, önümüzdeki dönemde savunma alanındaki diyalog ve iş birliğimizi daha da güçlendirecek, halklarımızın yararına somut adımlar atılmasına vesile olacaktır.”

TERÖRLE MÜCADELE VE SINIR GÜVENLİĞİ

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık’ta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında şunları söyledi:

“Bakanlığımızın tüm birlik ve kurumları; dinamik ve proaktif güvenlik stratejimiz çerçevesinde devletimizin bekası, milletimizin huzur ve güvenliği için gerçekleştirdiği çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir. Bu kapsamda sınırlarımızda ve ötesinde geride bıraktığımız hafta içerisinde Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından, Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde arazi arama-tarama; mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edildi. Teröristlere ait ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hâle getirildi. Suriye harekât alanlarında Tel Rıfat (212 km) ve Menbic (336 km) dâhil imha edilen tünel uzunluğu 548 kilometreye ulaşmıştı. Diğer yandan, Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı ve etkili tedbirlerinin alındığı hudutlarımızda güvenlik, teknoloji destekli sistemlerle çok katmanlı şekilde sağlanmakta; yasa dışı geçişler, kaçakçılık ve diğer tüm tehditlere karşı etkin bir mücadele sürdürülmektedir. Bu çerçevede hudutlarımızda son bir hafta içerisinde, 5’i terör örgütü mensubu olmak üzere 268 şahıs yakalandı. 1 Ocak’tan bugüne kadar yasa dışı yollarla sınırlarımızı geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 5 bin 113, son bir haftada engellenen 944 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 46 bin 881 oldu.

GAZZE’DE BİR AN ÖNCE ATEŞKES

Gazze’de yaşanan insani felaket, her geçen gün daha da derinleşmekte; açlık, yokluk ve temel ihtiyaçlara erişim eksikliği nedeniyle Filistin halkı, son derece ağır koşullarda yaşam mücadelesi vermektedir. Bölgemizde kalıcı barış ve istikrara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan bu dönemde, Gazze’de ateşkesin bir an evvel ilan edilmesi ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması gerekmektedir. Filistin halkının haklı mücadelesine verdiğimiz desteği sürdüreceğimizi, bölgede kalıcı istikrar ve barışın iki devletli çözüm ile mümkün olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.

ENVANTERE ALINAN SİLAHLAR

Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda 5,56 mm Piyade Tüfeği (SAR-56) muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmış, Bakanlığımıza bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz tarafından muhtelif miktarda ve değişik çap ve tipte mühimmatın test ve teslim süreçleri başarıyla tamamlanmıştır.

TEKNOFEST MAVİ VATAN

Diğer yandan 30-31 Ağustos tarihlerinde İstanbul Tersanesi Komutanlığımızda gerçekleştirilecek ve Millî Savunma Bakanlığı olarak bağlı birim ve kuruluşlarımızla katılacağımız TEKNOFEST Mavi Vatan’a gençlerimiz başta olmak üzere tüm halkımızı bekliyoruz. Deniz Kuvvetlerimiz tarafından TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında 24 Ağustos’ta Savarona ve TCG Anadolu dâhil 9 gemi ile İstanbul’da Boğaz Geçişi icra edilecek. Ayrıca, 23 Ağustos’ta gençlerimize teknoloji ve savunma sanayi alanında ilham vermek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığımızın belirleyeceği 350 gencimizin katılımıyla ülkemizin millî gururu ve en büyük gemisi olan TCG Anadolu ile Çanakkale’den İstanbul’a “TCG Anadolu Zafer Yolculuğu” etkinliğinin yapılması planlanıyor.

MALAZGİRT ZAFERİ

Malazgirt Zaferinin 954'üncü Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında; 22 Ağustos’ta Bitlis/Ahlat, 23 Ağustos’ta Muş/Malazgirt’te Türk Yıldızları tarafından gösteri uçuşları yapılacaktır. "30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103'üncü Yıl Dönümü ve Zafer Haftası Etkinlikleri" kapsamında ise; 26 Ağustos’ta Afyon'da Solotürk, 27 Ağustos’ta Konya'da Türk Yıldızları, Manisa’da Solotürk, 30 Ağustos'ta Ankara'da Solotürk, Kütahya'da Türk Yıldızları tarafından gösteri uçuşları, 30 Ağustos'ta ayrıca Eskişehir, Manisa, Konya ve Kocaeli'de muharip uçak geçişleri yapılması, Deniz Kuvvetlerimiz tarafından 24 gemi ile 24 liman ziyareti, 25-30 Ağustos tarihleri arasında Afyonkarahisar ve Ankara; 27-31 Ağustos tarihleri arasında Priştine/Kosova’da tören ve bando konserleri icra edilmesi planlanmaktadır.

ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ FAALİYETLERİ

Personel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz Türk Silahlı Kuvvetlerimizin modern ve dinamik yapısına uygun olarak planlandığı şekilde devam etmektedir. Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında görev almak isteyen adaylar için Uzman Yardımcısı teminine yönelik başvurular 25 Ağustos’ta sona erecektir. Ayrıca, Millî Savunma Bakanlığına Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı kapsamında yürütülen başvuru süreci ise 3 Eylül tarihine kadar devam edecektir."