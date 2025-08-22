MSB’den Ukrayna iddialarına yanıt: Önce ateşkes şart

Haberin Devamı

Bakanlık kaynakları, Ukrayna’ya barış gücü gönderilmesi ile ilgili basında yer alan iddialara yönelik sorular üzerine şunları söyledi: “Türkiye, bölgesinde barış ve istikrar üreten ve bu yöndeki tüm inisiyatiflere katkı sunmaya çalışan bir ülkedir, ancak Rusya ile Ukrayna arasında öncelikle bir ateşkesin sağlanması, ardından görev tanımı netleştirilmiş bir misyonun çerçevesinin belirlenmesi ve hangi ülkenin ne ölçüde katkı sunacağının ortaya konulması gerekmektedir. Henüz somut bir zemine oturtulmamış öngörüler üzerinden değerlendirme yapmak ise sağlıklı ve doğru olmayacaktır.”

SURİYE İLE MUTABAKAT

Türkiye ile Suriye arasında 13 Ağustos’ta imzalanan “Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası”nı hatırlatan kaynaklar, mutabakat kapsamında Suriye Silahlı Kuvvetleri’nin yeniden yapılandırılması sürecinin hız kazandığını, eğitim, danışmanlık, teknik destek ve karşılıklı ziyaretlerin başlatıldığını bildirdi. Ayrıca, Suriye’nin savunma kapasitesinin artırılması için ihtiyaçların yerinde gözlemlenmesi ve müşterek bir yol haritasının oluşturulması amacıyla Milli Savunma Bakanlığı’ndan heyetlerin teknik ziyaretler yapmasının planlandığı belirtildi. Kaynaklar, “Türkiye, Suriye’nin istikrarının bölge barışı açısından kritik görmekte ve ‘Tek Devlet, Tek Ordu’ ilkesini desteklemeye devam etmektedir. İlerleyen dönemde, karşılıklı heyet ziyaretleri ve eğitim faaliyetlerinin artması, işbirliği kapsamının genişletilmesi öngörülmektedir” ifadelerini kullandı.

JAPON BAKANIN ZİYARETİ

Bakanlık kaynakları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in Japonya Savunma Bakanı ile bir araya gelmesine dair şu bilgileri paylaştı: “Sayın Bakanımızın misafiri olarak ülkemize gelen Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani ile 19 Ağustos’ta ikili işbirliğinin ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı verimli bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede, iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin artırılması, küresel ve bölgesel istikrarın sağlanması, savunma sanayi alanındaki mevcut ve potansiyel işbirliklerinin geliştirilmesi konularında fikir alışverişinde bulunuldu. Tarihi bağlara ve karşılıklı saygıya dayanan köklü bir dostluğa sahip olan Türkiye ve Japonya arasında samimi ve yapıcı bir atmosferde paylaşılan görüşler ve değerlendirmeler; iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin gelişimine katkı sağlayacak, önümüzdeki dönemde savunma alanındaki diyalog ve işbirliğimizi daha da güçlendirecek, halklarımızın yararına somut adımlar atılmasına vesile olacaktır.”