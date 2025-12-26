MSB’den uçak kazası açıklaması: Libya ile işbirliği içindeyiz

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamalar şöyle: “Enkaz alanında uçuşa ait kara kutuya da ulaşıldı ve teknik inceleme süreci başlatıldı. 24 Aralık’ta Libya’dan gelen resmi heyetle birlikte Sayın Genelkurmay Başkanımız ve Kuvvet Komutanlarımız ile Jandarma Kriminal Başkanı tarafından enkaz bölgesinde incelemelerde bulunulmuştur. Kazanın meydana geliş nedeni devletimizin ilgili kurumları tarafından Libya makamlarıyla işbirliği içerisinde tüm yönleriyle ve titizlikle incelenmektedir.

İHA’LARA KARŞI EK TEDBİR

Hava sahamızın kontrolü radarlar, elektro-optik sensörler, kara, deniz ve hava unsurları ile NATO entegre yapısı dahil olmak üzere çok katmanlı mimariyle 7 gün 24 saat esasına göre sağlanmakta ve bu konuda herhangi bir zafiyet bulunmuyor. Küçük, düşük irtifalı ve düşük radar kesitine sahip İHA’lar yalnızca Türkiye’nin değil, Avrupa ülkeleri dahil tüm devletlerin karşı karşıya olduğu yeni nesil bir tehdit. Bahse konu olaylar bir hava savunma zafiyetinden ziyade Ukrayna-Rusya arasında devam eden savaş sebebiyle artan İHA kullanımının bir yansıması. Türkiye, İHA’lara karşı ilave tedbirler almakta, milli projeler ve müttefik entegrasyonlarıyla hava savunma kapasitesini sürekli geliştirmekte ve hava sahasının güvenliğini kararlılıkla sağlamaya devam ediyor.

Haberin Devamı

SURİYE’DE TAVRIMIZ NET

Son dönemde PKK/YPG/SDG’nin gerçekleştirdiği saldırılar Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve istikrarına zarar vermekte, mutabakat sürecini olumsuz etkilemekte. Suriye’de mücadele birlik ve bütünlüğünü sağlamış; istikrarlı ve müreffeh bir Suriye isteyenler ile istikrarsız, bölünmüş, güçsüz bir Suriye’den yana olanlar arasında. Bölgesinde barış ve istikrar üretmeye çalışan Türkiye’nin tavrı nettir ve bu tavır herkes tarafından bilinmekte. Türkiye, bu doğrultuda Suriye hükümetiyle yakın işbirliğini sürdürmeye ve ‘tek devlet, tek ordu’ ilkesini desteklemeye kararlıdır.”

MSB haftalık basın bilgilendirme toplantısı bu hafta ASELSAN’ın 50’nci kuruluş yılı kapsamında ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi’nde yapıldı. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, son bir haftada 4 PKK’lı teröristin daha teslim olduğunu, Suriye harekât alanlarında imha edilen tünel uzunluğunun 737 kilometreyi bulduğunu ifade etti.