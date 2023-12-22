MSB’den ‘Tuzla’ açıklaması: Sıralı amirlerin görev yerleri değiştirildi

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Bakanlık kaynakları, olay ve sonrasındaki iddialara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Milli anma ve kutlama günleri, tören ve bayramlarda ilgili mevzuat çerçevesinde günün anlam ve önemine uygun şekilde davranmamak, Atatürk’ün aziz hatırasına saygısızlık içeren söz ve davranışlar, diğer personeli hedef göstermek suretiyle kişileri suç işlemeye teşvik etmek, ağır hakaret ve tehdit gibi hususlar tespit edilmiştir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yürütülen idari soruşturma kapsamında, inceleme ve araştırmanın emniyetli ve sıhhatli olarak devam etmesi amacıyla, olaylara sebebiyet veren personel TSK Disiplin Kanunu Madde 29 gereği geçici olarak görevden uzaklaştırılmış ve Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmiştir.

ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Ayrıca, gözetim ve denetim sorumluluğunu tam olarak yerine getirmeyen sıralı amirlerin görev yerleri değiştirilmiştir. Olaya ilişkin idari soruşturma tamamlanmış, adli ve disiplin süreci devam etmektedir. Adli soruşturma kapsamında; CMK Madde 157’de belirtildiği üzere; soruşturma evresi, kural olarak kamuya karşı gizli bir şekilde yürütülür. Adli süreç sonuçlanana kadar bilgi verilmesi uygun değildir.

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Ayrıca, kamuoyunda iddia edildiği gibi henüz TSK’dan ayırma cezası verilmiş personel bulunmamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz her olayda olduğu gibi bu olayda da hukuk çerçevesinde hareket etmektedir. Yüksek Disiplin Kurulu tarafından; gerekli inceleme/araştırmanın tamamlanmasını müteakip en doğru ve objektif karar verilecek ve Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi kamuoyu ile paylaşılacaktır.

TARİKAT İDDİASI

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, sosyal medyada TSK içerisinde tarikat yapılanmaları olduğu iddialarını da, “Türk Silahlı Kuvvetleri tüm faaliyetlerini anayasa ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yürütmektedir. Anayasa ve mevzuata aykırı eylem tespit edilirse tavizsiz ve anında işlem yapılmaktadır” diye yanıtladı.

TSK’NIN ATATÜRK SEVGİSİNİ SORGULAMAK KİMSENİN HADDİ DEĞİL

- AÇIKLAMADA “Bu olayla ilgili, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sayın Bakanımız hakkında haksız, yakışıksız ve mesnetsiz eleştiriler yapılmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve Sayın Bakanımızın Atatürk sevgisini ve Atatürk’e olan bağlılığını sorgulamaya çalışmak kimsenin haddi değildir” denildi.

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TSK’DA HİÇBİR OLUŞUMA MÜSAADE EDİLMEZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi’nde gündeme ilişkin yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

“(Özel’in Yaşar Güler’e yönelik sözleri) CHP Genel Başkanı’nın Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler’e dönük ifadeleri gerçekten kınanacak ifadeler. Son derece yakışıksız. TSK’da Atatürk’ün aziz hatırasına saygı esastır. Atatürk’ün aziz hatırasına saygıdan asla taviz verilmez. Buna karşı bir durum olursa bu derhal cezalandırılır. TSK açısından bu esastır.

ATATÜRK EBEDİ BAŞKOMUTAN

Atatürk TSK’nın ebedi baş komutanıdır. İstenmeyen, beğenilmeyen bir durum olmuşsa da buna herhangi bir teğmenin kendiliğinden müdahale etmesi gibi bir şey söz konusu olamaz, emir komuta zinciri içerisinde TSK’nın gelenekleri hukuk kuralları içerisinde birtakım emre itaatsizlik ya da yanlış bir konu varsa bunun nasıl düzeltileceği bellidir. Dolayısıyla ne Atatürk’e saygısızlığa müsaade edilir ne de herhangi bir şekilde biz buna müdahale ediyoruz diye bir disiplinsizlik ortaya çıkmasına müsaade edilir. Emir komuta zincirinin dışına çıkan bir şey söz konusu olamaz. Diğer bir konu şu, TSK içinde şu ya da bu tema üzerinden birtakım gruplaşmalar olduğu, birtakım yapıların birtakım oluşumlara girdiği şeklinde... TSK bir bütün ve emir komuta zinciri içerisinde hareket ediyor, onun dışında hiçbir oluşuma müsaade edilmez. ‘Aklınızı başınıza alın’ gibi böyle bir üslup yakışıksız bir üsluptur.

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(Yerel seçim çalışmaları) Cumhurbaşkanımızın illerle istişaresi devam ediyor. 4 ille istişare tamamlandı. Şimdiye kadar Ankara, Adana, İzmir, İstanbul, Balıkesir, Samsun, Bursa, Denizli, Kayseri, Kocaeli, Sakarya, Gaziantep, Ordu, Malatya ve Trabzon ile çalışmalar buraya kadar tamamlanmış olacak. Diğer illerle ilgili de Cumhurbaşkanımızın çalışması devam edecek. Aday belirleme süreci devam ediyor.”

◊ ANKARA