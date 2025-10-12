×
MSB'den "Türkiye-Polonya Su Altı Taarruz Deniz Özel Harekat Tatbikatı-2025" paylaşımı

Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2025 17:17

Milli Savunma Bakanlığı MSB'nin sosyal medya hesabından "Türkiye-Polonya Su Altı Taarruz Deniz Özel Harekat Tatbikatı-2025"ten özel görüntüler paylaşıldı. Paylaşımda SAT timleri ile Formoza timlerinin katılımıyla icra edildiği bilgisi paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Marmaris'te devam eden "Türkiye-Polonya Su Altı Taarruz Deniz Özel Harekat Tatbikatı-2025"e ilişkin paylaşımda bulundu.

 

SAT TİMLERİ İLE FORMOZA TİMLERİNİN KATILIMIYLA İCRA EDİLDİ

Bakanlığın sosyal hesabından yapılan paylaşımda, Aksaz'daki tatbikatın, SAT timleri ile Formoza timlerinin katılımıyla icra edildiği belirtildi.

Tatbikat kapsamında "Yakın Muharebe Harekatı Atış Eğitimleri", "Meskun Mahallerde Muharebe Eğitimleri", "Gemi Zapt ve Müsadere Eğitimleri"nin başarıyla gerçekleştirildiği aktarılan paylaşımda, tatbikata ilişkin fotoğraflar da yer aldı.
