MSB’den terörle mücadele vurgusu: Son bir haftada 67 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Aktürk, Bakanlıkta düznelenen basın bilgilendirme toplantısında şunları söyledi:



“Türk Silahlı Kuvvetlerimizin; sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli icra esaslarında gerçekleştirdiği kararlı operasyonlarla; Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil, son bir haftada 67, 1 Ocak’tan bugüne kadar ise 1.588 (Irak: 770 / Suriye: 818) terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Ayrıca, Irak’ın kuzeyindeki Gara, Kandil ve Asos’ta bulunan terör hedeflerine yönelik 26 Temmuz’da icra edilen hava harekâtıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 25 hedef başarıyla imha edilmiştir. İcra edilen hava harekâtında azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir. Öte yandan, Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist daha Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur. Terör yuvalarına kilit vurmaya kararlılıkla devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristlere ait 6 adet mağara/tünel tespit etmiştir. Tespit edilen mağara/tüneller dâhil arama-tarama faaliyetlerinde çok sayıda; el ve sis bombası, mayın/el yapımı patlayıcı; havan, uçaksavar ve makineli tüfek mühimmatı ile yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.

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HUDUT GÜVENLİĞİ

Yoğun, etkin ve dinamik tedbirlerle çok yönlü güvenliğin sağlandığı hudutlarımızda; Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5’i terör örgütü mensubu olmak üzere 310 şahıs yakalanmış, 916 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 01 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 7.412’ye, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 66.975’e yükselmiştir. Ayrıca, son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 30 (30.156 gram) kilogramdan fazla uyuşturucu ele geçirilmiştir. 24 Temmuz’da Deniz Kuvvetlerimize ait insansız hava aracı ile gerçekleştirilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında; Yunanistan’a ait Sahil Güvenlik botunun Sisam Adası’nın kuzeydoğusunda Kuşadası Kadınlar Denizi mevkisinin batısında kalan bölgede düzensiz göçmenleri taşıyan bir botu bıraktığı tespit edilmiş, Sahil Güvenlik Komutanlığımız bilgilendirilerek söz konusu göçmenlerin kurtarılması sağlanmıştır.

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UKRAYNA SAVUNMA BAKANI GELİYOR

Sayın Bakanımız, yarın da (02 Ağustos) ülkemize resmî ziyaret gerçekleştirecek Ukrayna Savunma Bakanı ile bir araya gelecektir.

İSRAİL’E TEPKİ

Uluslararası toplumun çağrısına ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2735 sayılı Kararı’na rağmen İsrail, bölgemizi daha büyük felaketlere sürükleme riski taşıyan haksız ve hukuksuz uygulamalarını, masum sivilleri hedef alan insanlık dışı saldırılarını ve katliamlarını sürdürmektedir. İsrail’in Gazze’ye saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 40 bine yaklaşmıştır. Gazze’de hayatta kalabilenler ise yerlerinden edilmiş ve temel insani ihtiyaçlarından yoksun hâlde yaşamak zorunda bırakılmıştır. Okullar, hastaneler ve diğer sivil hedefler İsrail bombalarının hedefi olmaya devam etmektedir. Öte yandan, İsrail’in saldırılarını Yemen’e ve Lübnan’a yöneltmesi bölgemizde çatışmaların yayılması ve istikrarsızlık riskini artırmaktadır. İsrail’in uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmesini, uluslararası toplumun çağrısı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı çerçevesinde derhâl ve koşulsuz ateşkesi kabul etmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.

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DOĞAL AFETLERLE MÜCADELE

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından oluşturulan Rezerv Güç ile yangın söndürme çalışmalarına aralıksız destek olunmaktadır. Bu kapsamda, bugüne kadar 17 ayrı yerde meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesine 50 helikopter ile 995 sorti yapılarak destek sağlanmıştır.

ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ / ÖNEMLİ DUYURULAR

Yerli ve millî savunma sanayi ürünlerimizle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin modernizasyonu ve yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarımız ile personel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde sürdürülmektedir. Ağustos, Eylül ve Ekim 2024 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları yarın (02 Ağustos) açıklanacaktır. Sonuçlar; e-Devlet kapısı, askerlik şubeleri ve MSB Mobil uygulamasından öğrenilebilecektir.

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Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Terörle mücadeleden hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasına, Mavi ve Gök Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrara katkı sunmaya kadar, üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getirmeye azim ve kararlılıkla devam edecektir. “