MSB'den 'terörle mücadele' mesajı

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, terör ve teröristle mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Şartlar ne olursa olsun, terör örgütleri ve destekçileri ülkemize ve asil milletimize saldırılarında başarılı olamayacaktır! Terör ve teröristle mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!" denildi.

1⃣Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, terör ve teröristle mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Şartlar ne olursa olsun, terör örgütleri ve destekçileri ülkemize ve asil milletimize saldırılarında başarılı olamayacaktır! pic.twitter.com/gLnwWQvB0N — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 23, 2021

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