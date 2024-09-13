MSB’den teğmenler açıklaması: Gereken yapılacak

Haberin Devamı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Kara Harp Okulu’ndan mezun olan teğmenlerin sosyal medyaya yansıyan görüntüleriyle ilgili incelemelerin devam ettiğini söyledi ve son bilgileri paylaştı:

DİSİPLİN VURGUSU

“Askerliğin temeli disiplin. Disiplin de binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerlerimizden oluşan kurallardır. Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntüler ile ilgili başlatılan inceleme devam etmektedir. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi bahse konu olay her yönüyle büyük bir titizlik ve hassasiyetle araştırılmakta ve incelenmektedir. İnceleme sonucunda yapılacak tespitlere göre disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemler yapılacaktır.”