×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

MSB’den teğmenler açıklaması: Gereken yapılacak

Güncelleme Tarihi:

#MİLLİ Savunma Bakanlığı#Teğmenler#Teğmenler Soruşturma
MSB’den teğmenler açıklaması: Gereken yapılacak
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2024 07:00

MSB kaynakları, kılıçlı kutlama yapan yeni mezun teğmenlerle ilgili incelemenin büyük bir titizlik ve hassasiyetle sürdüğünü belirterek,“İnceleme sonucunda kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gereken yapılacaktır” dedi.

Haberin Devamı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Kara Harp Okulu’ndan mezun olan teğmenlerin sosyal medyaya yansıyan görüntüleriyle ilgili incelemelerin devam ettiğini söyledi ve son bilgileri paylaştı:

DİSİPLİN VURGUSU

“Askerliğin temeli disiplin. Disiplin de binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerlerimizden oluşan kurallardır. Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntüler ile ilgili başlatılan inceleme devam etmektedir. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi bahse konu olay her yönüyle büyük bir titizlik ve hassasiyetle araştırılmakta ve incelenmektedir. İnceleme sonucunda yapılacak tespitlere göre disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemler yapılacaktır.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#MİLLİ Savunma Bakanlığı#Teğmenler#Teğmenler Soruşturma

BAKMADAN GEÇME!