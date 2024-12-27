MSB’den Suriye’yle yakın işbirliği mesajı

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Kaynaklar, “Türkiye’nin güçlü savunma sanayi altyapısı, deneyimleri ve terörle mücadele tecrübesi ile birçok ülkenin örnek aldığı ordusunun, Suriye’nin güvenlik ve savunma kapasitesinin artırılmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

YENİ DÖNEMDE TSK’NIN ROLÜ

MSB kaynakları, yeni dönemde Suriye’nin savunma ve güvenliğine destek kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin rolünün ne olacağına dair şunları söyledi:

“Komşumuz Suriye’deki yeni yönetimin devlet organlarını işler hale getirme çabalarını takip ediyor ve destekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, çeşitli alanlarda işbirlikleri tesis edilmesine yönelik muhataplarımızla girişimlerde bulunulacak. TSK, Suriye halkının yanında durmaya ve kendi görev alanına giren hususlarda destek olmaya devam edecek. Dışişleri Bakanlığımızın koordinesinde hazırlıklarımız devam ediyor. Suriye’deki yeni yönetimin tek ordu çalışmalarını desteklediğimizi, Suriye’nin ve bölgemizin geleceğinde DEAŞ, PKK/YPG ve uzantıları dâhil hiçbir terör oluşumuna yer olmadığını ve bunlara izin vermeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.”