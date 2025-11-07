×
MSB’den Suriyeli askeri öğrenci açıklaması: Eğitimden sonra ülkelerine dönecekler

#MSB#Suriye#Öğrenci
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2025 07:00

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), “Suriyeli askeri öğrencilerin Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarına alınacağı” yönündeki iddiaları yalanladı. Bakanlık, söz konusu öğrencilerin eğitimlerini tamamladıktan sonra ülkelerine döneceklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye’nin birçok dost ve müttefik ülke ile imzalanan anlaşmalar kapsamında askeri eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürüttüğü hatırlatılarak, bu kapsamda çok sayıda yabancı öğrencinin Milli Savunma Üniversitesi’nde (MSÜ) eğitim aldığı belirtildi. Açıklamada, “Yabancı askeri öğrenciler belirli sürelerle ülkemizde eğitim almakta ve eğitimlerini tamamlamalarının ardından kendi ülkelerine dönmektedir” denildi

3 BİN MİSAFİR ÖĞRENCİ EĞİTİM GÖRDÜ

MSB, 2016 yılında kurulan Milli Savunma Üniversitesi’nde bugüne kadar ABD, Balkanlar, Afrika, Türk Devletleri, Avrupa ve Uzakdoğu ülkeleri dâhil 39 ülkeden toplam 3 bin 16 misafir askeri öğrencinin eğitim gördüğünü bildirdi. Açıklamada, Suriyeli askeri öğrencilerin de “Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası” kapsamında eğitim aldıkları vurgulanarak, bu kişilerin Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görev almasının söz konusu olmadığı ifade edilerek, “Kamuoyunu yanıltmaya, kurumlarımızı hedef almaya ve olumsuz algı oluşturmaya yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur” denildi.

