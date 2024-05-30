MSB’den Suriye’de ‘sözde seçim’ tepkisi: Kabul edilemez

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Milli Savunma Bakanlığı kaynakları da terör örgütü PKK’nın Suriye’deki girişimlerine ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Terör örgütü, üçüncü tarafların verdiği cesaret ve destekle kendini meşrulaştırmaya çalışmaktadır. Sözde seçim çalışmaları Suriye’nin toprak bütünlüğü açısından kabul edilemez bir durum olduğu gibi bölgede huzurun ve barışın sürdürülebilmesi açısından olumsuz etkiler doğurabilecek potansiyele de sahiptir. PKK/KCK-PYD/YPG’nin ve ona sağlanan desteğin bölgemizdeki tüm unsurlarıyla birlikte bertaraf edileceğini, herhangi bir oldu bittiye fırsat verilmeyeceğini bir kez daha vurguluyoruz.”