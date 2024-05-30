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MSB’den Suriye’de ‘sözde seçim’ tepkisi: Kabul edilemez

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#MSB#Suriye#Sözde Seçim
MSB’den Suriye’de ‘sözde seçim’ tepkisi: Kabul edilemez
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2024 07:00

İzmir’de düzenlenen EFES 2024 Tatbikatı’na ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı Basın ve  Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, “EFES-2024 Tatbikatı; Teröristle Mücadele Harekâtı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı Harekâtları ile Pençe Serisi operasyonlardan elde edilen tecrübelerin muharebe sahasına yansıtılması, Hibrit Harekât ortamının esas alınması, Meskûn Mahal Muharebeleri, Özel Kuvvetler ile gece denizden ve havadan sızma, baskın ve kritik personelin kurtarılması hususlarında geçtiğimiz yıllarda icra edilen tatbikatlardan farklılıklar göstermektedir” dedi.

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Milli Savunma Bakanlığı kaynakları da terör örgütü PKK’nın Suriye’deki girişimlerine ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Terör örgütü, üçüncü tarafların verdiği cesaret ve destekle kendini meşrulaştırmaya çalışmaktadır. Sözde seçim çalışmaları Suriye’nin toprak bütünlüğü açısından kabul edilemez bir durum olduğu gibi bölgede huzurun ve barışın sürdürülebilmesi açısından olumsuz etkiler doğurabilecek potansiyele de sahiptir. PKK/KCK-PYD/YPG’nin ve ona sağlanan desteğin bölgemizdeki tüm unsurlarıyla birlikte bertaraf edileceğini,  herhangi bir oldu bittiye fırsat verilmeyeceğini bir kez daha vurguluyoruz.”

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#MSB#Suriye#Sözde Seçim

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