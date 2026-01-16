MSB’den Suriye mesajı... TAlep gelirse destek veririz

Haberin Devamı

Suriye’deki son duruma ilişkin MSB’den yapılan açılamada, “Suriye’deki tüm etnik gruplara karşı eşitlik ilkesi çerçevesinde birlik ve bütünlüğünü sağlamak üzere hareket eden Suriye Hükümeti, kamu düzenini ve vatandaşlarının can güvenliğini tesis etmek maksadıyla Halep’te terörle mücadele operasyonunu başarıyla icra etti. Sadece teröristleri hedef alan operasyon neticesinde, Suriye Hükümeti tarafından Halep’in kontrolü sağlandı. Suriye’nin güvenliğini kendi güvenliğimizden ayrı görmediğimizi, ‘tek devlet, tek ordu’ ilkesi doğrultusunda Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesine talep etmeleri halinde destek vereceğimizi bir kez daha belirtmek istiyoruz” denildi.

İRAN’DAN OLASI GÖÇ

ABD hükümetinin askeri müdahale tehditlerinin sürdüğü İran’dan Türkiye’ye olası bir göç dalgasını da değerlendiren MSB, “Tehdit hudut hattı ve yaklaşma istikametleri mevcut keşif ve gözetleme vasıtaları ile her türlü iklim ve arazi şartlarında 7/24 kesintisiz olarak gözetleniyor. Ayrıca, İHA/SİHA/İKU sistemleri ile 24 saat esasına göre bölgede keşif gözetleme amaçlı uçuşlar yapılıyor. Sınırlarımıza yönelik şu anda bir ‘kitlesel bir göç’ tespiti olmamasına rağmen hudut hattında ilave tedbirler çalışılmış, ihtiyaç halinde bu tedbirler hayata geçirilecek” açıklamasını yaptı.

SIFIR NOKTASINDA DENETİM

Suriye’de hareketlilik devam ederken, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel dün Türkiye-Suriye sınır hattını ziyaret etti. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Orgeneral Tokel’in 6’ncı Kolordu Komutanlığı Esas Komuta Yeri (Çıldıroba/Kilis) ve Soylu Üs Bölgesi’nde (Karkamış/Gaziantep) inceleme ve denetlemelerde bulunduğu bildirildi.

9 PKK’LI TESLİM OLDU

Milli Savunma Bakanlığı Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı bu hafta Bakanlığa bağlı Askerî Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi’nde (ASFAT) yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, basın toplantısında şu bilgileri paylaştı: “Geçtiğimiz hafta içerisinde 9 PKK’lı terörist teslim oldu, operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınaklara yönelik arama-tarama faaliyetleri ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmaları etkin şekilde icra edildi.”