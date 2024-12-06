MSB’den Suriye mesajı: Mutabakatlara uyuyoruz siz de uyun

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PKK/YPG terör örgütünün Suriye’deki istikrarsızlıktan faydalanmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Tuğamiral Aktürk, “Bölgede varlık gösteren terör örgütleriyle mücadele konusundaki tutumumuz net” dedi. Tuğamiral Aktürk, Milli Savunma Bakanlığı’nda yapılan basın bilgilendirme toplantısında şunları söyledi:

“Zap’ta kilidi kapatan ve terörle mücadelesini kesintisiz bir şekilde sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; son bir haftada 53, 1 Ocak’tan bugüne kadar 1392’si Irak’ın, 1272’si Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere 2 bin 664 teröristi etkisiz hâle getirdi.

PKK’NIN İSTİKRARSIZLIKTAN FAYDALANMASINA İZİN VERMEYİZ

Suriye’de gelişmeler Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğü ile terörle mücadeleye verdiğimiz önem ve öncelik kapsamında yakından takip ediliyor. Bölgede istikrarın sürdürülmesine yönelik birliklerimiz tarafından gerekli tüm tedbirler alınmakta, bölgedeki muhataplarımızla yakın işbirliği devam etmektedir. Yaşanan son gelişmeler muhalefetin talepleri ve rejimin bunları dikkate almaması nedeniyle uzun süredir çözülemeyen ve Suriye’nin iç dinamiklerinden kaynaklanan sorunlardır. Suriye’nin kuzeyindeki harekât bölgelerinde yapmış olduğumuz mutabakatlara uyduğumuzu, muhataplarımızdan da uymalarını beklediğimizi, Suriye’nin toprak bütünlüğünü desteklediğimizi, Suriye’ye ve bölgemizin güvenliğine yönelik ağır tehdit oluşturan PKK/YPG terör örgütünün bölgedeki istikrarsızlıktan faydalanmasına izin vermeyeceğimizi ve bölgede varlık gösteren terör örgütleriyle mücadelede tutumumuzun net olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.”

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GAZZE’DE ACİL ATEŞKES ÇAĞRISI

Tuğamiral Aktürk “Her ne kadar gündemimiz Suriye’deki gelişmelere yoğunlaşsa da İsrail, bölgemizin güvenliği ve istikrarını tehdit etmeye, Filistin halkını her türlü insani koşullardan mahrum bırakmaya, Gazze ve Batı Şeria’ya yönelik haksız ve hukuksuz saldırı ve işgallerine devam ediyor. Bölgede istikrarın, huzurun ve güven ortamının tesisi için acil ve kalıcı ateşkesin Gazze’de de bir an evvel sağlanması gerektiğini bir kez daha vurguluyor, uluslararası toplumu hukuki ve vicdani sorumluluk almaya davet ediyoruz” dedi.