MSB’den Suriye açıklaması: Kontrol altında

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarından Suriye’de yaşanan olaylara ilişkin yapılan açıklamada, Türkiye aleyhine faaliyet gösteren bazı unsurlarca yürütülen provokatif eylemlerin dikkatle takip edilerek gerekli önlemlerin alındığı belirtildi, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yönelik yapılan bu eylemlere hiçbir şekilde izin verilmeyecektir. Şu an Suriye harekât alanlarımızda herhangi olumsuz bir durum yoktur” denildi. O gün yaşanan olaylar bitip kontrol altına alındıktan sonra akşam saatlerinde sanki olaylar yeni başlamış ve devam ediyormuşçasına sosyal medyadan yoğun paylaşımlar yapıldığına da dikkat çeken kaynaklar, “Sosyal medya üzerinden yapılacak provokasyonlara özellikle dikkat edilmesi önem arz etmektedir” dedi.

1327 TERÖRİST ETKİSİZ

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Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk de düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) son bir asrın en kapsamlı ve en etkili faaliyetlerini gerçekleştirdiğini belirterek, “Irak ve Suriye’nin kuzeyinde icra edilen başarılı operasyonlarla 57’si son bir haftada olmak üzere bu yılın başından itibaren 1327 terörist etkisiz hale getirildi” bilgisini verdi. Irak’ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos’ta bulunan terör hedeflerine yönelik önceki günkü hava harekâtına da değinen Aktürk, “37 hedef başarıyla imha edildi. Hava harekâtında azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanıldı” dedi.