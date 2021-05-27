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Gündem
DHA
Haber Giriş: 27.05.2021 - 15:22 | Son Güncelleme:

MSB'den 'Süper Ay' paylaşımı

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MSB'den 'Süper Ay' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, 'Süper Ay' manzarasında uçuş yapan F-16 savaş uçaklarından fotoğraf paylaştı. Paylaşımda "Ay da tutulsa, Süper Ay da olsa onlar hep orada" denildi.

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay', dün Türkiye'den de görüntülendi.

MSB, 'Süper Ay' manzarasında uçuş yapan F-16 savaş uçaklarından fotoğraf paylaştı. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda, "Ay da tutulsa, Süper Ay da olsa onlar hep orada" denildi.

MSBden Süper Ay paylaşımı

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