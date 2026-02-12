×
MSB'den 'Steadfast Dart-2026' paylaşımı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2026 19:36

Milli Savunma Bakanlığı, NATO kapsamında gerçekleştirilen 'Steadfast Dart-2026' tatbikatına ilişkin videolu paylaşım yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) sanal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, “Steadfast Dart-2026 NATO Tatbikatı için güçlüyüz, cesuruz, hazırız” ifadelerine yer verildi.

