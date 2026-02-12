MSB'den 'Steadfast Dart-2026' paylaşımı

Güncelleme Tarihi:
Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) sanal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, “Steadfast Dart-2026 NATO Tatbikatı için güçlüyüz, cesuruz, hazırız” ifadelerine yer verildi.
Steadfast Dart-2026 NATO Tatbikatı için güçlüyüz, cesuruz, hazırız! 🇹🇷— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 12, 2026
We are strong, brave, and ready for the Steadfast Dart-2026 NATO Exercise! 🇹🇷#MillîSavunmaBakanlığı | #StrongerTogether | #WeAreNATO | #DeterAndDefend@NATO@SHAPE_NATO@NATOJFCBS@JFC_Naples pic.twitter.com/vG6ywVqUhJ