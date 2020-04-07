ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 07.04.2020 - 14:26,
MSB'den 'sosyal mesafe' kuralı paylaşımı
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, koronavirüsle mücadele kapsamında birlik, karargâh ve kurumların ortak kullanım alanlarında sosyal mesafe kuralına uyulduğu açıklandı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Covid-19 virüsüyle mücadelede Millî Savunma Bakanlığına bağlı birlik, karargâh ve kurumların ortak kullanım alanlarında sosyal mesafe kuralına uyuluyor. Tüm birliklerimizde bu kurala özen gösterilmesi için farkındalık oluşturmaya devam ediyoruz" denildi.
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