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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 07.04.2020 - 14:26,Son Güncelleme:/

MSB'den 'sosyal mesafe' kuralı paylaşımı

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MSB'den 'sosyal mesafe' kuralı paylaşımı
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MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, koronavirüsle mücadele kapsamında birlik, karargâh ve kurumların ortak kullanım alanlarında sosyal mesafe kuralına uyulduğu açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Covid-19 virüsüyle mücadelede Millî Savunma Bakanlığına bağlı birlik, karargâh ve kurumların ortak kullanım alanlarında sosyal mesafe kuralına uyuluyor. Tüm birliklerimizde bu kurala özen gösterilmesi için farkındalık oluşturmaya devam ediyoruz" denildi.

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