MSB'den son dakika Pençe Kaplan Operasyonu ile ilgili açıklama: İmha edildiler

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu’nda terör örgütü PKK’lı teröristlerin inlerine girilmeye devam ediliyor.

Kahraman komandolarımız tarafından bölgedeki sığınaklarda icra edilen arama tarama faaliyetlerinde;

- 1 adet RPG-7 silahı

- 1 adet RPG-7 mühimmatı ve 13 adet sevk fişeği,

- 1 adet çanta ve içerisinde 3 adet el bombası, 200 adet uçaksavar mühimmatı,

- 1 adet telsiz düzenekli EYP,

- Uzaktan komutalı EYP yapımında kullanılan malzemeler (pil blokları, frekans gönderici, akü, infilaklı fitil)

- 1 adet telsiz,

- 1 adet dürbün,

- 2 adet termal şemsiye

ve çok miktarda yaşam malzemeleri ele geçirilerek bulundukları sığınaklarla birlikte METİ Timlerimizce imha edildi.''