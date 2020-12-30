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Haber Giriş: 30.12.2020 - 15:56 | Son Güncelleme:

MSB'den son dakika açıklaması! Terör örgütüne çok ağır darbe

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MSB'den son dakika açıklaması! Terör örgütüne çok ağır darbe
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Milli Savunma Bakanlığı, "Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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