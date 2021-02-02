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Gündem
AA- DHA
Haber Giriş: 02.02.2021 - 14:17 | Son Güncelleme:

MSB'den son dakika açıklaması! Terör örgütüne ağır darbe

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MSB, ''Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 10 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.'' açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde PKK'lı 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. 

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi. 

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