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Haber Giriş: 21.02.2021 - 12:59 | Son Güncelleme:

MSB'den son dakika açıklaması! Sınırdan Türkiye'ye girmeye çalışan 16 kişi yakalandı!

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MSB'den son dakika açıklaması! Sınırdan Türkiye'ye girmeye çalışan 16 kişi yakalandı!
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MSB, ''Hatay’ın Reyhanlı ve Narlıca bölgelerinde görevli hudut birliklerimiz, Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 16 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2’sinin HTŞ, 2’sinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.'' açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı(MSB), yasa dışı yollarla Suriye'den yurda girmeye çalışan 2'si Heyet Tahrir el-Şam, 2'si DEAŞ terör örgütü mensubu 16 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hatay’ın Reyhanlı ve Narlıca bölgelerinde görevli hudut birliklerimiz, Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 16 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2’sinin Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ), 2'sinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi" denildi.

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