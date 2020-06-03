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DHA
Haber Giriş: 03.06.2020 - 17:01,Son Güncelleme:

MSB'den son dakika açıklaması: PKK'nın bir ini daha yok edildi...

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde en az 20/25 PKK’lı teröristin barınabileceği büyüklükte 3 odaya sahip bir mağara tespit edilerek kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

'Terör örgütü PKK’nın bir ini daha yok edildi. Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde en az 20/25 PKK’lı teröristin barınabileceği büyüklükte 3 odaya sahip bir mağara tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi. Kahraman Komandolarımız terör örgütü PKK’nın inlerine girmeye devam edecek.'

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